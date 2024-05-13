生技業Q1獲利 光學族群最威

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生技業首季財報陸續出爐，光學股7家公司EPS由2元起跳，全部躋身生技業首季獲利前15強，其中晶碩不僅獲利年增逾5成，EPS達6.54元，創單月歷史次高，被法人點名有機會超過保瑞，躍居生技族群每股獲利王。

截至目前，生技高獲利股除保瑞、軒郁、葡萄王、達爾膚尚未公布首季財報，其餘大都已揭露，各家公司獲利普偏低於去年同期，晶碩獲利居冠，泰博、正瀚逆勢成長並暫居族群獲利第二與第三名。

泰博首季少了疫情期間大賣的的快篩試劑紅利，導致本業獲利衰退，惟逾億元的匯兌收益挹注，加上公司以閒置資金投資台積電、台達電、佳世達、廣達、和碩、華航、長榮航、生達、永信等股票，按公允價值認列上億元的貢獻，帶動單季每股純益達4.24元，創近六季新高。

正瀚受惠主力產品新型肥料與植物生長調節劑發揮旺季效應，加上匯兌利益，第一稅後純益以4.19億元創下歷史單季新高，EPS達4.08元。

生技族群中，首季獲利表現最為耀眼的就屬光學股，除了亨泰光獲利較去年同期下滑外，包括晶碩、精華、大學光、望隼、視陽、寶島科都繳出獲利年增的佳績。

晶碩今年在對岸隱形眼鏡銷量成長，加上台灣美妝事業挹注下，第一季毛利率達57.71％、年增5.2個百分點，營益率34.3％、年增近6個百分點，稅後純益5.09億元、年增50.66％，EPS達6.54元，僅次於去年第四季，獲利創單季次高紀錄，優於市場預期。

精華受惠美元升值，再加上本業漸入佳境，首季EPS達3.74元。預期第二季在工作天數增加及缺工改善下，營收有機會優於首季。

精華近年積極發展的矽水膠隱形眼鏡，已成未來二年業績成長的主動能，隨著日本客戶下半年將推出矽水膠新品，法人看好未來業績將更強。

望隼已穩坐隱形眼鏡族群獲利老三，該公司規劃今年在日本推出新的散光、多焦等產品上市，台灣則會有第二代濾藍光新品、大陸也會有高保濕材料之維他命B12+玻尿酸、薄荷醇的新品上市，法人樂觀今年營收可維持4成以上高成長。

以雷射手術、視力防控為主的大學光，首季EPS以3.59元創下單季新高，預期今年仍可續保成長曲線。