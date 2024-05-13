疫情紅利退燒 保健、通路族群業績下修

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少了疫情紅利，加上景氣尚在調整，生技股第一季營運遇逆風，製藥、保健、通路族群業績下修，已出爐的財報中，各家公司普遍出現衰退，獲利排行也出現大洗牌，達亞、杏一意外出現虧損，麗豐-KY、大江也跌出高獲利排行。

整體來看，除光學股續保獲利佳績外，保瑞、美時領軍的製藥股，生展、立康代表的保健品族群，通路股的杏一，一向是高獲利醫材股的達亞、鐿鈦、醫揚，原料股的旭富、中化生、台耀，首季獲利均較去年同期衰退。

集團股中則以生達集團最強，生展首季獲利雖然衰退，但EPS仍有2.2元的水平，生達的1.41元和生泰的1.96元均是成長的榮面。

以模具開發而聞名的達亞，因新廠提列折舊，加上客戶下單數量不如預期，第一季每股稅後純損0.1元，是自2019年以來，首度單季出現虧損。法人認為，隨著達亞新廠產能稼動率提高，國際大客戶新品也開發完成，明年營運將有極大機會進入爆發性成長。

連鎖藥局的杏一第一季每股純損0.06元，大樹首季獲利則逆勢成長、EPS達1.46元。大樹總經理鄭明龍表示，今年除繼續展店，明年全台門市達500家的目標不變，並已敲定與大陸上市公司漱玉平民、日本SUGI合資，年底前將在山東以「大樹」 品牌設店 拓展營運版圖。

過去獲利長居生技前十強的麗豐，今年第一季因業外財稅補貼遞延，EPS僅0.91元、年減逾8成，預期第二季可望有財稅補貼，獲利將重回榮面。