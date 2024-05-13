台中首季地價漲逾1成

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在新青安貸款的助攻之下，台中上半年餘屋去化速度驚人，建商洽購土地備庫存意願大增，加上大型建商預售案大賣，也積極在新興重劃區搶地備料，造成台中多數區域地價持續上漲。根據市調，今年來台中土地每坪單價漲幅平均達到5萬至10萬元；在土地與營造成本雙漲下，台中多數區域的房價平均漲幅達到1至2成。

大台中不動產開發公會市調委員會指出，台中第一季地價屢創新高其實有兩大原因，一是台中市「住變商」今年6月18日屆期，可變土地陸續售出，如興富發文心路每坪購入單價高達333萬元、亞昕五權西路每坪258萬元，造成區域地價上揚。

另一個原因是，危老獎勵明年5月歸零，由於危老土地銀行貸款成數較一般建地多出2至3成，吸引建商積極洽購，帶動地價也創新高。據台中市都發局統計，截至今年3月底，中市危老重建核准案件數達697案，核定案件數量為全國第二名，如中區民族路「商一」危老土地，近期成交單價超過百萬元，此類土地目前買氣依然不減。

此外，台中第一季預售案推出38案、總戶數5,836戶，總銷約1,067億元，對比去年同期推出49案、總戶數5,329戶、總銷940億元，戶數年增9.5％，在房價高漲下，總銷年增13.47％；尤其是小坪數、低總價產品當道，在建商祭出自備30萬元交屋、低月付、工程零付款等優惠下，預售案普遍創下銷售佳績。

台中首季新成屋熱銷、預售屋市場熱絡，尤其是商辦租售供需市場前景看好。市調委員會表示，房地合一2.0之後，看好商辦租售供需市場前景，許多企業、建商轉投資商辦，靠租賃或轉售增加穩定的業外營收，加大布局商用不動產，帶動台中住宅與商業地產齊揚，成六都最大亮點。

市調委員會認為，台中在地建商對後市抱持樂觀態度，購地動作趨於積極，目前仍以去化餘屋與新推案並進，大致呈現「量增價穩」格局；下半年在建商積極推案下，預估台中全年推案量將有機會挑戰5,000億元大關，較去年微增。