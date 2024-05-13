雙北果菜市場周邊房市 三重漲最凶

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雙北市寸土寸金，位處熱鬧地段的傳統市場、果菜市場周邊居住需求也逐年提升。僑馥建築經理公司根據內政部實登資訊統計發現，2022至2024年雙北市四大果菜批發市場中，以三重果菜批發市場周邊新成屋上漲6.9％、中古屋上漲21.3％，優於板橋、濱江、第一等果菜批發市場，奪得房價上漲雙冠王寶座。

僑馥建經指出，雙北市果菜批發有四大市場，包括北市萬華第一果菜批發市場、中山區濱江果菜批發市場、新北三重果菜批發市場、板橋果菜批發市場。地理位置多位於鄰近河濱區塊，唯三重果菜批發市場位於三重區市中心精華地段，早在2015年即已通過內政部都市更新計畫變更案，預計將全區變更為商業區。

統計近二年實登資訊發現，雙北果菜市場周邊中古屋房價齊漲，除萬華第一果菜批發市場外，其他三個果菜批發市場周邊房價漲幅都已超越區域平均漲幅；其中三重果菜批發市場，近二年周邊中古屋漲幅逾21％，目前每坪均價達57.6萬元；漲幅第二名為板橋果菜批發市場，近二年中古屋價上漲13.6％，目前每坪均價58.3萬元。

在新成屋價格方面，三重果菜批發市場周邊新成屋價近二年上漲6.9％最多，其次為板橋果菜批發市場的6.7％。

僑馥建經分析，三重果菜批發市場土地為公私有產權交叉持有，常年土地產權紛爭不斷，故欲藉由政府都更方式，使土地利用更具效益。據2024年最新土地公告現值顯示，三重果菜市場都市計畫範圍每平方公尺約14萬至17萬元，目前該區域周邊涵蓋學區、綠地、交通優勢，若未來進行都更，有望帶動周邊產業發展，房市前景看好。