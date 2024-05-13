前進印尼臺灣形象展 22家醫療集團 秀軟硬實力

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由經濟部國貿署委託外貿協會辦理的「印尼臺灣形象展」，將於5月16日至18日在雅加達會議中心登場，展中設置「臺灣健康生活館」，匯聚22家台灣頂尖醫療集團，以及最新智慧醫療、樂活保健、輔具醫材等領域的業者，展現台灣健康產業軟硬實力。

健康生活館包括多家醫療院所，其中衛福部「醫衛新南向」計畫中主責印尼的台大醫院及亞東醫院、專精質子治療的林口長庚醫院、以細胞治療聞名的花蓮慈濟醫院、推動預防醫學的新光醫院及致力不孕症治療的禾馨宜蘊生殖中心等。

智慧醫療方面則有專精AI醫學影像判讀的宏碁智醫、深耕手術導航領域的醫百科技、研發肺部影像判讀軟體的倍智醫電、專攻脊椎手術機器人輔助系統的炳碩生醫、研發遠距醫療平台的遠東醫電、提供智慧尿布的大心生技、提供全方位遠距醫療解決方案的神光晶片、專研高科技醫療紡織品的承大科技。其中宏碁智醫展出「AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體」，可透過分析眼底圖得知視網膜病變病癥，有助節省診斷時間、提高判讀準確率。

樂活保健及輔具醫材業者則有專職脊柱醫材的冠亞生技、中風輔具專家泳鈦國際、專精電刺激護具的米森國際、助聽器領導廠商元勛國際、推出超預防醫學線上諮詢平台的星醫美學、供應植化素產品的英維公司、提供多元美容保健品的岑熙公司、專營高科技氫氣產品的富氫生技。其中泳鈦國際展出「iOpen中風復健機械手」，其高度個人化設計，可因應使用者張力及動作需求作變化，協助進行抓握訓練。