Gogolook 布局兩大策略

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信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創）4月合併營收0.58億元，年減14％。累計前四月營收2.65億元，年增6.3％，創同期新高。

Gogolook指出，4月營收較去年同期下滑，主因2023年同期旗下袋鼠金融因疫後信用卡辦卡商機爆發，使得基期較高。

由於2023年上半年基期較高，今年以來營收成長動能放緩，然而，該公司防電話詐騙的應用程式Whoscall，用戶數成長增速度仍優於去年，3月初新功能個資偵測服務上線，未來仍規畫多項新功能，期望擴展來電辨識以外的防詐場景，有助於訂閱用戶數與營收同步成長。

Gogolook表示，今年的兩大策略重心首重在MAU（月活躍用戶）的增長，及布局企業端的用戶。MAU將鎖定Whoscall產品，並看好泰國為首的東南亞地區成長潛力，希望投入更多資源在新服務，如金融科技和企業端防詐服務等。泰國市場的成長速度值得期待，預期2024年Whoscall在泰國的月活躍用戶數（MAU）可望超越台灣。未來則期待產生外溢效應，帶動整體東南亞地區的用戶增長。

至於企業端服務方面，今年亦將積極布局。Gogolook與永豐銀行經數個月的研發與概念驗證，在警示帳戶偵測上取得突破性成果。未來透過AI與數據分析的新興技術，Gogolook協助永豐銀行風控單位強化防詐效能，並期待將該項服務拓展至海外市場，另亦期待跨入更多企業防詐應用領域。