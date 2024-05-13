安特羅生技總經理 張哲瑋三路並進 開展多元利基

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安特羅生技是國光生技的子公司。對於兩家公司的區別，安特羅總經理張哲瑋表示，國光以疫苗生產、CDMO為營運核心；安特羅則以疫苗臨床試驗開發及檢測試劑、生技藥品通路開發為導向，期盼透過研發、臨床與銷售耕耘，凝聚掌握市場端需求脈絡與趨勢。

安特羅目前銷售的產品，主要有腸病毒71型疫苗、流感疫苗、破傷風類毒素及抗原快篩檢驗試劑類產品。因努力耕耘婦幼市場，除推展腸病毒D68疫苗、腸病毒克沙奇疫苗、腸病毒71型+克沙奇雙價疫苗等開發計畫，也積極推動腸病毒抗原快篩、幽門桿菌抗原快篩、川崎症檢測套組及登革熱二合一快篩布局，貫徹「專注定位，開展多元利基」的營運策略。

當安特羅因關切兒童市場，開展母親交流接觸後，這家公司決定引進玻尿酸植入物、肉毒桿菌等商品。初期將針對先進生物製劑，建立完整的產品線和行銷團隊，終極目標是引進先進生物製劑技術在台生產，藉由跨足醫美保養強化營運多元收益結構，為疫苗、診斷醫材的創新研發，建置更穩健的支援發展能量。

張哲瑋說，根據安特羅的規劃，擬於2024年啟動玻尿酸產品上市、檢測試劑臨床驗證；2025年腸病毒EV71抗原快篩試劑、登革熱二合一快速檢測試劑、腸病毒71型疫苗越南取得藥證，及肉毒桿菌產品上市；2026腸病毒71型疫苗馬來西亞上市、幽門桿菌等快篩外銷東南亞、四價流感外銷東南亞、破傷風東南亞取證銷售、川崎症檢測軟體上市等計畫，營運全面加速衝刺。

整體而言，安特羅產品包括疫苗藥品、診斷醫材及醫美保養三大項目。腸病毒疫苗在台灣市場銷售穩定成長，除今年朝5萬劑全產能運作，疫苗原液生產線也可望從國衛院移回國光生細胞廠，年產將放大達10萬劑。

安特羅腸病毒疫苗也進軍海外市場，越南方面已完成三期臨床收案，預計年中公布結果。由於越南是腸病毒流行區，因此安特羅將以越南市場，作為前進東南亞市場的第一站，預計2025年上市，之後再進一步布局大陸市場。為此，公司已與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH，簽訂腸病毒疫苗代理銷售合約。

張哲瑋指出，安特羅除著手發展兒童族群相關傳染性疾病醫療用品，如日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，已和國家衛生研究院合作開發腸病毒克沙奇疫苗，目標三至五年內上市，也對全球第1款腸病毒71型抗原檢測試劑、第二代腸病毒疫苗「A71+克沙奇二合一雙價疫苗」展開部署。

另外，公司也瞄準5億美元登革熱檢測的亞洲市場商機，啟動登革熱二合一檢測試劑開發。讓疫苗、檢測專業得以升級、延伸。

張哲瑋還提及引進肉毒桿菌素的構想，除擴充產品線外，也要建立專精生物製劑行銷團隊，將逐步引進全球先進抗老醫美相關生物製劑技術在台灣落地，善用國光生優異的生產技術平台，以台灣生產製造、國際市場銷售為目標，創造更大的集團綜效與品牌價值。