職場致勝法則 張哲瑋保持開放 勇於嘗試

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安特羅總經理張哲瑋1999年加入國光生技，擔任當時總經理林文禮的秘書，工作至今25年的職場生涯裡，他保持開放、勇於嘗試心態，認真執行每一個項目。這也是張哲瑋得以持續悠遊職場、豐富生活的致勝法則。

張哲瑋大學念的是交通管理，之後到美國休斯頓大學取得企管碩士，學歷與疫苗、製藥產業沒有任何關係。畢業求職時，大多數朋友都朝電子企業尋找工作機會，但電子業分工細，且當時台灣生技公司不多，加上國光規模也不大，反讓他覺得，與其在大池中當小魚，還不如在小池當大魚，跟著企業一同成長，透過參與學習特殊性企業發展，得到更多不同的工作體驗與機會。

張哲瑋加入國光生技後，每天跟著林文禮出席大小會議，記錄會議筆記，並認識許多疫苗專家，他逐步了解、學習疫苗產業，乃至擴充到整個生技製藥產業，並從原先單純的管理角度，開啟參與人類生命、生技規劃等重要且有趣的議題。

張哲瑋說，自己的個性就喜歡學習各種不同的專業。先後共追隨國光生技四位董事長，涉獵包括投標及營運規劃、與國際藥廠合作、H1N1新流感生產、掛牌上市，再到安特羅的成立，張哲瑋在財務、業務等領域無役不與，光是在國光生技集團，他的職場歷練遠勝過其他公司。

如今等到台灣生技邁向國際化布局的時刻，加上全球高齡化、健康養生趨勢，出現更大的發展機會，而安特羅擬開拓醫美保養項目，張哲瑋自費跑去嘗試，目的就是要瞭解產品及市場趨勢。

職場外的休閒生活，張哲瑋也喜愛接觸各種不同新項目，從打高爾夫、騎馬，到加入台中企業家團體組成的爵士樂團，練習薩克斯風，以及陪兒子接觸各項活動等。保持開放、勇於嘗試心態，張哲瑋持續的豐富職場生活，展現自我的亮點。