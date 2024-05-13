泰洛斯積極部署 強化營運動能

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全球半導體產業正蓬勃發展，麥肯錫報告預估，至2030年，半導體產業估值將超過1兆美元。在人工智慧發展和電動車需求勁揚的趨勢下，相關製造商也正積極盤點與部署，搶進這波商機。

位在桃園的晶圓製程設備製造商泰洛斯（TALUS），以追求業務卓越和員工福祉為核心經營理念。泰洛斯致力於在台灣維持出色的業務表現，目前正積極整合及擴大其倉儲設備，以迎接半導體產業的強勁成長。

為了因應台灣未來半導體業務發展、提高產業競爭力並提升員工的工作環境，泰洛斯將目前分屬位於桃園市的三個倉庫的物流和倉儲業務整合至桃園市大園區，建立一個更大、且現代化的物流中心。自2024年5月起，泰洛斯將分階段完成物流整併作業，同時，為確保員工在工作場所變動時，能獲得符合法規的協助，並維持以員工福祉為優先的經營理念，泰洛斯提供例如交通接駁車，或與市場條件相符的交通補助等相應的協助措施。

從2016年成立至今，泰洛斯員工人數已經超過700人，員工們享有穩定的就業環境、職涯發展、職涯晉升及實體獎酬。即使在2023年全球經濟發展趨緩期間，泰洛斯仍保留所有工作職務，並發放獎金，以緩解全球經濟緊縮可能給員工生活帶來的影響。

從公司長遠發展來看，泰洛斯期待同仁們能透過在公司的出色表現，獲得工作滿足感與自豪感，也為台灣經濟成長做出貢獻。

面對來自於南韓、馬來西亞、越南、印度等競相發展半導體生態系的新興市場所帶來的持續性競爭，泰洛斯堅信，優先考慮員工福祉有助於企業永續成長，從而實現員工的生活豐盛與職涯發展。唯有公司與員工共同攜手，才能帶動台灣半導體產業供應鏈與生態系的持續發展。

泰洛斯資材運籌管理部供應鏈管理經理王咸堯回憶，「我剛加入泰洛斯時，員工數只有30到40人，公司一路成長茁壯到今天。在我擔任泰洛斯主管期間，公司提供領導管理線上課程，總經理更指派國際資深主管擔任指導員，每周和我們進行會議，就我們遇到的問題，提供資源及帶領團隊的實際建議。無論該年營運狀況如何，公司每年都發放績效獎金，照顧員工福利。」

泰洛斯總經理夏瑞爾（Shahriar Shaghafi）支持開放透明的溝通文化，致力創造促進意見交流、包容不同觀點的工作環境，同時培養透明、緊密合作且高效率的工作氛圍。他深信，員工能與管理團隊分享意見和建議的工作環境裡，有助建立彼此尊重、相互信任的企業文化。