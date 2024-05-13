台北紡織展春洽會 接軌國際品牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由經濟部國際貿易署支持，紡拓會執行的「2024年台北紡織展（TITAS）春季採購洽談會」已於5月10日圓滿結束。紡拓會表示，此次為期兩天的春季採購洽談會，共有來自六個國家的13個國際品牌，與50家TITAS參展商，進行約200場次一對一採購洽談，為未來的業務發展奠定了堅實的基礎，深化了彼此之間的合作關係。

今年春季應邀來台的全球頂尖品牌，包括：美國Perry Ellis、Ariat、Quick Feat、Dunning Golf、Macy’s及UNTUCKit；荷蘭WE Fashion及O’Neill；義大利OBERALP；南非Cape Union Mart；日本Mizuno、AEON以及韓國KOLON等。台灣紡織業指標性廠商如力鵬、旭榮、南緯、儒鴻、宏遠、佳和、台灣百和等皆派出重要業務代表參加。

台灣紡織業致力於環保再生材料的研發，面對寶特瓶回收紗不再被視為最環保的挑戰，業者積極推動「循環製衣」技術，及各種新型態的再生材料研發，激勵品牌尋求更具可持續性的方案。該屆採購洽談會品牌的採購季節主要為2026年春夏季，買主採購重點依舊著重於紡織品的環保特性，並要求通過如Bluesign和Oekotex等認證，以及各式輕量的機能性布種。到場的採購代表皆肯定我業者不斷投入研發，結合不同材料和技術，展現多元發展的能力。

台北紡織展（TITAS）為全台唯一的紡織專業國際展，今年訂於10月15日至17日假南港展覽館一館四樓舉辦，展覽聚焦於「永續環保、機能應用、智慧製造」三大主題，展示台灣高新技術和永續環保機能紡織品。紡拓會邀請業界先進踴躍報名參加，共同開拓全球品牌商機。報名參展可與紡拓會文利恭專員聯繫，洽詢電話：（02）2341-7251分機2366，e-mail：[email protected]，網址：https://www.titas.tw。