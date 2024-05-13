大連化工偕萊卡 共同開發纖維

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The LYCRA Company（萊卡公司）是服飾和個人護理產業中開發創新且永續技術解決方案的全球領導者，9日宣布與大連化工公司簽署合作意向書，將QIRA品牌的生物基BDO（1,4-丁二醇）轉化為低碳環保的聚四亞甲基醚二醇（PTMEG），萊卡公司將以此為原料生產已獲專利的生物基LYCRA纖維，大連化工也將成為世界上第一家大規模生產低碳環保生物基PTMEG的公司。

2022年9月，萊卡公司和Qore宣布雙方將聯手生產由QIRA製成的生物基LYCRA纖維，現在大連化工亦加入了這項意義非凡的合作，將QIRA轉化為生物基PTMEG。這種獨特的PTMEG將使LYCRA纖維的可再生成分達到纖維含量的70％。大連化工將依據萊卡公司嚴謹的技術規範為其獨家生產，憑藉著獨到的丙烯醇製程，大連化工開創了可以生產出環境衝擊最小的PTMEG技術，相較於使用天然氣或電石的製程，這種PTMEG更為潔淨，碳足跡更低。

由QIRA製造並獲得專利的生物基LYCRA纖維預計在2025年初上市，將成為世界上第一個大規模供應的生物基氨綸纖維，與不含生物基材料的LYCRA纖維相比，透過使用每年可再生的工業用玉米，初步篩選計算LYCRA纖維可減少高達44％的碳足跡。此外，這種纖維的表現將與傳統LYCRA纖維相當，讓工廠、品牌和零售商能輕易轉換。

「永續發展已經從滿足要求演變成為一種競爭優勢」，萊卡公司全球戰略採購副總裁莊大慶表示：「對於承諾支持並持續推動永續發展的供應商夥伴，我們將加強並擴大彼此的業務合作。」