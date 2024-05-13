記憶體模組廠Q1獲利 亮眼

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記憶體模組廠首季EPS

在DRAM及NAND漲價效益，以及終端需求回溫帶動下，記憶體模組廠第一季獲利成績單亮眼。其中，十銓（4967）每股稅純益（EPS）4.1元，創歷史高；群聯（8299）EPS 12.02元，創同期歷史高；威剛（3260）EPS 3.62元也創下近11季新高。

觀察近5日法人買超，威剛獲三大法人加碼1.66萬張，買盤最力；十銓則有法人合買4,768張，居次，帶動兩檔個股周漲幅分別有13.46％、18.8％。

群聯的主要股東中，除原有的挪威中央銀行、摩根士丹利、勞退基金外，2024年也新增加了新加坡政府基金入列。

法人分析，記憶體模組廠的業績及獲利長紅，主要記憶體模組廠商老闆經驗老到，搶在記憶體市況反轉之前，逢低買進低價庫存。

而三星、SK海力士及美光等原廠，因不堪虧損，積極減產、控制產能，自2023年第四季起，連二季成功拉升記憶體報價，記憶體模組廠也受惠差價效益，賺得「滿缽滿盆」。

展望未來，威剛董事長陳立白指出，AI終端應用產品於第三季起陸續上市後， 可望帶動下半年及2025年更多AI需求湧現，因此，上游供應商無不加速轉進HBM與DDR5產品，但目前高頻寬記憶體（HBM）生產難度與產能耗用率都相當高，在有限產能供給下，2024年DRAM價格欲小不易。

十銓總經理陳慶文則認為，儘管目前整體需求沒有非常好，但各家原廠積極擴張高頻寬記憶體(HBM)產能，不只是2024年的配額賣光，2025年也差不多，也擠壓DDR4的產能，致記憶體跌價可能性低，隨著第三、第四季旺季來臨，記憶體沒有降價的可能性。

群聯執行長潘健成對於記憶體報價看法，NAND原廠自2024年第一季開始已恢復正常獲利，因此，目前NAND的市場價格如果趨於穩定，對整體NAND產業的供需將是比較健康的。

反之，如果NAND市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的NAND儲存容量，而造成泡沫化（Bubble）。