攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長

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PMIC公司茂達（6138）傳打入美系網通大廠，WiFi6／7產品與個別客戶洽談設計，預計今年WiFi6將開始貢獻營收、WiFi7則將於明年放量。法人指出，茂達營運逐步回到上升軌道，今年營運展望有望達雙位數以上成長，除網通客戶外，於DDR5也與品牌客戶合作開發次世代電源方案，並擴展至固態應用客製化市場。

茂達首季合併營收達15.13億元，季增0.15％、年增36.61％，寫近七季以來最佳表現；毛利率34.28％、營業利益率13.3％，稅後純益2.03億元，每股稅後純益（EPS）2.34元，寫歷年同期次佳表現。

茂達耕耘電源管理IC領域已久，產品線廣泛，終端應用涵蓋風扇、筆電、LCD／TV及記憶體等。近期更傳出打入網通領域，以路由器（Router／xDSL）為主，並且獲得美系大廠採用。法人透露，儘管目前僅占茂達營收比重5％，不過今年WiFi6解決方案將獲得客戶大量採用、WiFi7明年也將放量，比重有望持續提升。

由於WiFi 7新增6GHz頻段，網通頻寬將增加，對PMIC需求量同步提升增加；相關業者表示，WiFi 7市場百家爭鳴，三大巨頭博通、高通、聯發科皆積極搶進，WiFi 7開案較過往幾乎是倍增；儘管需求端仍需要觀察，然而電信營運商庫存已清理泰半，對下半年WiFi 7需求提升深具信心。

DDR5模組在容量、速度和電壓都較DDR4明顯強化，且電源管理晶片內建至每條 DDR5記憶體模組中，更具效率與擴充性；茂達打入國內多家記憶體模組廠，營收占比逐漸提升，今年滲透率有望達5成。

茂達積極往多領域持續發展，車用市場亦見到布局，包括風扇馬達驅動IC、電源管理IC（PMIC）、LED驅動IC等，均一步步順利取得車規認證、終端客戶認證。法人透露，茂達智慧座艙LED驅動IC產品已取得車用認證，今年有望開始出貨。

2024年茂達更多重心擺在網通、伺服器、車用等領域，新品下半年陸續發酵，獲利也將受惠晶圓代工讓利等有利因素，恢復營運成長。