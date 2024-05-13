活海鮮上桌 格萊天漾推婚宴88折

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格萊天漾大飯店為打造賓主盡歡的完美婚禮，讓賓客一嚐特色喜宴菜，特聘掌杓逾30年的港籍主廚張建文精心規劃「2024年喜宴新菜色」，最低桌價19,990元起就有海陸雙饗主菜「和風鮮貝豬肋排」及「瑤柱花膠佛跳牆」、「西洋參海螺燉雞」等頂級料理，高桌價的「27990方案」則以活龍蝦、活蟹入菜，料理美味、食材講究，讓主人家面子裡子都顧到，婚期於2024年的新人，即日起下訂更可享晚宴檔期桌價88折優惠。

格萊天漾大飯店由出身各大飯店的資深宴會團隊組成，挾帶超強婚企主持團，全館9廳，從單桌小包廂到50桌豪華廳房都能完美服務，單周可服務超過30場喜宴，號稱「台北最強婚宴飯店」。這次「2024年喜宴新菜色」除主菜海陸雙饗外，更將大家最期待的頭盤冷菜升級，一改傳統份量超少的浮誇擺盤，格萊改用份量實在又大器美觀的「四喜」頭盤上桌，而台灣人喜宴必吃的「花好月圓」維持格萊招牌的「紫心雙色地瓜圓升級版」之外，更加入香脆餅皮杯，好看更好吃，讓新人免煩惱跟其它飯店菜色大同小異，賓客也不怕吃到膩。

為了搶攻今年下半年新人市場，格萊天漾更推出「婚禮晚宴88折」的超殺優惠，最高每桌可折扣超過3,300元，滿15桌以上新人，於場勘現場簽約付訂，再送免費試菜一桌，堪稱結婚新人最高CP值選擇，訂席請電洽（02）2338-3366格萊天漾大飯店。