17檔強中強 助台股續攻高

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17檔周KD高檔鈍化個股

台股上周漲378點，進一步站上20,700關卡，下周挑戰歷史高點20,883點，投資專家認為，強勢股票將持續領漲上攻，可鎖定技術指標周KD值高檔鈍化的個股。

強勢股不易下跌，當出現周KD高檔鈍化時非賣點，反而可以短線找買點的，再配合成交放量、法人搶買的優勢，中信中國高股息ETF（00882）、玉山金（2884）、愛山林（2540）等17檔，可望強勢助攻台股續登高。

據統計，盤面上有中信中國高股息ETF、玉山金、國票金、大華優利高填息30 ETF、鴻海、寶成、遠百、京城銀、億光、永豐優息存股ETF、復盛應用、志強-KY、台郡、台灣大、愛山林、德律、聲寶等17檔標的中，有三檔為ETF；這些個股的周漲幅全數呈現正向，介於0.48％～16.7％之間，法人上周也積極囤貨1,000張～9.2萬張以上。

投顧法人表示，技術指標部分，周KD穩定性較高，篩選周KD指標高檔鈍化條件，KD值中的K值連續三天站在80上方，且最近一日D值也大於80為條件，得到17檔「強中強」股票，搭配上周成交量放大、法人積極買超等優勢，而這些個股共通點為高股息、落後補漲、防禦型的股票，成為台股高點的法人追逐焦點。

中信中國高股息經理人葉松炫表示，大陸近期接連祭出多項利多措施，不僅有助提振市場信心，同時亦對股市帶來正向的助益；中國4月進出口同步轉正、出口成長1.5％略優於預期，成全球需求升溫的最新跡象，政策利多一波波釋出，除了新國九條外，大陸證監會也推出五項資本市場對利港合作措施；外資已經連六買中信中國高股息ETF逾1.6萬張、勝率高的自營商更連12買13萬張掃貨。

凱基投顧指出，由於美國公布3月通膨狀況尚未改善，市場預期美國聯準會降息延後至第三季，若第二季經濟數據仍強勁，再度延後降息預期，可能造成美國10年公債殖利率回升4.7％以上及資本市場波動加劇，影響金控未實現損益，不過預期仍有助銀行第二、三季的外匯SWAP收益及淨利差，高利率環境亦持續有助銀行銷售海外債及基金、結構債等理財商品。投顧對今年金融股投資偏好順序為：銀行、證券、壽險及租賃，玉山金、京城銀等入列。