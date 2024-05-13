17檔雙低股 法人建倉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

17檔低股價、低基期 法人建倉

台股即將突破20,883點歷史新高，由於科技股展望不理想，資金轉向股價低基期、低股價個股布局，尤其第一季繳出亮眼財報的個股，吸引三大法人搶著布局，建立水位，有陽明（2609）、華航（2610）等17檔，集中在傳產、金融、水泥、低價電子股。

康和證券投資總監廖繼弘表示，美股震盪，台股表現不俗，指數連續第三周反彈，已逼近前高，本周以來加權指數上漲378.52點，漲幅1.86％，10日收20,708.84點，離歷史高點20,883點僅一步之遙。惟科技產業中僅AI熱絡，其餘產業平淡，資金集中在台積電、鴻海外，其餘湧入股價低基期、低股價的大型權值股布局。

迎接520行情，台股專家建議挑選股價低基期、低股價且近一周三大法人買超布局的個股，選出有陽明、華航、華南金、開發金、國泰金、玉山金、國票金、萬海、彰銀、聯電、宏碁、英業達、台新金、光寶科、新光金、亞泥、仁寶等。

陽明及萬海公布第一季獲利優於市場預期，萬海轉虧為盈，股價連二日鎖住漲停，陽明第一季EPS 2.69元，單季賺贏去年全年，加上中東危機未解，以色列揚言停火談判破裂，以軍將「按計畫」繼續在加薩走廊發動行動，給予運費調漲想像空間，萬海周漲29.15％、陽明周漲20.24％。

國泰金前四月獲利報喜，EPS賺3.53元，國泰金股價周漲10.56％，三大法人上周加碼53,295張，旗下的國泰證券4月稅後純益2.7億元，累計稅後純益11.8億元，年成長104％，累計獲利創下同期歷史新高。

亞泥來自於轉投資事業獲利豐、售電收入增加，第一季稅後純益29.48億元、年成長9.68％，EPS 0.89元，營運居水泥股翹楚，亞泥今年來上漲10.98％，10日收在46元。

永豐投顧總經理李學詩認為，從近期法說會訊息觀察，科技股對第二季展望僅有台積電堅守全年成長性不變外，多數公司表示能見度僅二～三月，且以急單為主，科技業展望平淡，使得資金轉向非電子股布局，再加上高息ETF換股潮，建議選擇風險低、高現金殖利率股布局為優先，並保留現金水位，未來重新聚焦通膨數據。