上周當沖占比 14檔逾65％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

14檔高當沖占比個股

台股近來看回不回，一路盤堅攻高，投資人仍熱愛當搶帽客，據統計，華城（1519）及士電（1503）等14檔個股10日當沖占比衝上65％。法人指出，台積電10日ADR大漲4.53％，台股13日有望衝過20,883點歷史新高，預期市場當沖仍會相當盛行，但當沖操作不要看錯個股趨勢方向。

近年來台股一路攻高，市場當沖盛行，以集中市場來看，當沖占成交值比重多在35％～39％之間，若以成交股數來看，則多維持在2成以上，以5月來說，只有5月6日略低於20％，其他日期都在20.67％～23.83％之間，處在歷史相對高水位，可見市場熱衷當沖。

市場人士指出，當沖降稅是否要延長，雖引起市場討論，正負看法兩極化，但確實達到活絡市場交易的目的，同時也讓不願抱倉過夜的投資人，可以降低風險。

據統計，剔除因股票遭列處置股，當沖占比異常衝高股，以及日成交量僅百餘張的強信-KY（當沖占比逾88％）外，上周當沖占比超過65％的有華城、美德醫療-DR、康那香、士電、迎廣、擎亞、一詮、所羅門、吉茂、雙鴻、晟銘電、創意、上詮、合機等14檔，仍以AI概念股及重電股居多數。

另外，上周當沖占比6成以上的個股還有和椿、奇鋐、亞力、天鉞、大將、中航、奇偶、M31、大山、新漢等。

投資專家表示，當沖熱門股常也是市場焦點股或族群，市場主流股成吸睛及吸金，資金自然會流入具有題材之標的；若可搭配了解各公司基本面及法人動向，操作當沖勝率較高。

以上述14檔來說，上詮、新漢、奇偶、擎亞及一詮上周各獲法人買超1,516張、1,710張、3,359張、5,974張及14,829張，吉茂、雙鴻、晟銘電。大山及康那香等法人也偏多操作，買超數百張。

但也有不少個股當沖熱門股，法人則偏空操作，包括奇鋐及合機上周都遭到法人賣超約4,000～5,000張，所羅門及中航等法人也各調節1,000～2,000張。市場人士表示，股價上升或下跌，攸關當沖要先買後賣或先賣後買操作，建議投資人多留意。