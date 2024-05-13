V型彈升慣性仍佳 留意ETF換股機會

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全球總經觀察：近期美國所公布的經濟數據確實讓市場嚇出一身冷汗，除了美國3月PCE物價指數年比（2.7％）與核心PCE物價指數年比（2.8％）雙雙高於市場預期（2.6％及2.7％），凸顯通膨下滑陷入停滯窘境，似見死灰復燃外，美國第一季GDP季增年率初值放緩速度超乎市場僅1.6％，更讓市場對於美國是否陷入停滯性通膨的警鈴大作。

影響所及，最新4月美國密西根消費者信心終值全數下滑，未來一年通膨預期更上修至3.2％，創近半年多新高，美國民眾對於自身經濟的信心確實出現動搖。

此外，華爾街同時也陷入降息無望的沮喪中，利率期貨市場隱含FOMC全年降息次數從年初的六～七次大幅下滑僅剩兩次，且首次降息時間9月的機率不到5成，12月續降1碼的機率跟維持9月水準的機率相去不遠，市場對於今年Fed是否會降息反而是愈來愈沒把握。

不過，Fed在5月初FOMC會議上表現倒是相對淡定，除一如市場預期維持利率不變外，從再次重申不考慮升息並減緩縮表速度來看，Fed今年採取降息動作的意願仍是要比想像中來得高，只是對於通膨放緩信心確實受到影響。整體來看，市場與Fed降息預期落差快速收斂，對於全球股匯市穩定度來說並不是壞事。

另外，從日本央行（BOJ）在上月底利率會議聲明中來看，若物價趨勢上升，將調整貨幣寬鬆程度，並刪除了「購買與之前相同數量債券」的措辭，顯示目前貨幣政策仍朝緊縮方向不變，不過因同時下調經濟成長預期，預期BOJ出現大幅升息可能性很低，在這種情況下，美日利差暫時不易看到明顯收斂，弱勢日圓恐成常態，亞幣競貶導致資金外流疑慮仍在。

盤勢分析與投資策略：目前台股V型彈升結構向上慣性仍佳，趨勢暫無反轉疑慮，在美股築底突破走勢未遭破壞之前，若台積電能夠緊扣800元關卡附近強勢整理，現階段台股出現大幅修正疑慮並不深，指數有機會藉520總統就職偏多氛圍再戰歷史高點。

不過，觀察指標千金股在台股本波V型反彈過程中普遍出現脫鉤，世芯-KY、創意跌勢擴大達年報酬負2成，也透露目前新的資金活水有限，操作逢高仍宜適度落袋並側重技術面短打為主。

就選股上來看，COMPUTEX 2024開展在即（6月4日～7日），AI概念股隨輝達、超微、英特爾等執行長來台或有機會再掀一波熱潮，關注IC設計、PC組裝、散熱、PCB、先進封裝中已見修正且技術面低檔標的。

除此之外，5月適逢多檔重量級高息ETF（00878、00919、00939及00940）進行成份股調整，市值夠大且現金殖利率超過4％以上的個股，有不少落於金融、營建及一般傳產股，也可留意搭順風車機會。