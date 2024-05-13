＊股東會：致和證、慕康生醫
＊國內外法說會：華碩、佳能、欣陸、中租-KY、上海商銀、華夏、聖暉*、台達電、巨大、致茂、昇達科、寶雅、啟碁、中華電等
＊注意股票：萬海、智原、永豐38購04、晟銘電、弘憶股、奇偶、穎漢、光聖、駿吉-KY、弘塑、雙鴻、建錩、順藥、M31、康全電訊、保銳、花王等
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：基士德-KY
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：永記、辛耘
＊新股買賣：巧新、家碩
＊現增申購電腦抽籤：麗豐-KY
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
＊股東會：致和證、慕康生醫
＊國內外法說會：華碩、佳能、欣陸、中租-KY、上海商銀、華夏、聖暉*、台達電、巨大、致茂、昇達科、寶雅、啟碁、中華電等
＊注意股票：萬海、智原、永豐38購04、晟銘電、弘憶股、奇偶、穎漢、光聖、駿吉-KY、弘塑、雙鴻、建錩、順藥、M31、康全電訊、保銳、花王等
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：基士德-KY
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：永記、辛耘
＊新股買賣：巧新、家碩
＊現增申購電腦抽籤：麗豐-KY
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。