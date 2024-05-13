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  • 工商時報 證券新聞中心輯

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＊股東會：致和證、慕康生醫

＊國內外法說會：華碩、佳能、欣陸、中租-KY、上海商銀、華夏、聖暉*、台達電、巨大、致茂、昇達科、寶雅、啟碁、中華電等

＊注意股票：萬海、智原、永豐38購04、晟銘電、弘憶股、奇偶、穎漢、光聖、駿吉-KY、弘塑、雙鴻、建錩、順藥、M31、康全電訊、保銳、花王等

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：基士德-KY

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：永記、辛耘

＊新股買賣：巧新、家碩

＊現增申購電腦抽籤：麗豐-KY

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