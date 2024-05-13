AI發燙 散熱廠Q1獲利啵棒

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散熱廠首季獲利表現

AI當道，散熱廠首季獲利啵棒，絲毫嗅不到淡季的味道，除樂賺半個股本的健策（3653），每股稅後純益以5.06元穩居散熱獲利王外，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、建準（2421）也爭相列名歷年同期新高。

至於泰碩（3338）和元山（6275）首季獲利也不示弱，分別繳出年增155.88％、153.68％的成績。

AI晶片運算力極高，從而產生更多功耗，為解熱，均熱片規格須同步提高，主攻高階均熱片的健策首季雖因身處淡季，營收以28.64億元呈季減8.3％，但仍以年增1.39％寫下歷年同期新高，連帶毛利率35.15％及單季EPS 5.06元，分別寫下歷年同期及歷史第五高，穩居散熱龍頭寶座。

雖然，雙鴻和奇鋐今年首季未能樂賺半個股本，但每股稅後純益亦以賺逾4元，緊追在後。

雙鴻因大啖水冷商機，帶動產品組合優化，毛利率逆勢挺進，來到24.47％，表現僅次於去年第三季的26.54％，寫下史上第二高毛利率，連帶帶動首季稅後純益來到3.96億元，呈年增42.72％，換算EPS為4.51元。

奇鋐則因有3D VC量產催化，首季營收153.09億元位列歷史第三高高位，呈年增29.36％，獲利表現部分，不單毛利率22.03％呈雙增，分別較去年第四季的21.8％及去年同期的19.74％，增加0.23個百分點及2.29個百分點，另每股稅後純益（EPS）4.08元，亦優於去年同期的2.85元，每股獲利成長達43.16％。

泰碩和元山今年首季獲利因出現明顯跳增，成為新亮點。其中泰碩因本業有AI伺服器與車用業務助攻，業外則有匯兌收益加持，單季稅後純益衝高至0.68億元，呈年增155.88％、換算EPS 0.77元。

元山則受惠於專業客製化車用風扇與高階IT運算訂單穩定挹注，出貨動能延續不墜，首季合併營收為9.07億元，營業利益3,068萬元，稅後純益4,684萬元，分別較去年同期增加6.57％、46.13％與153.68％，每股稅後純益（EPS）0.62元，亦大幅超前去年同期的EPS 0.27元。