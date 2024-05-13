太陽能看旺 中美晶 續攻綠色能源商機

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中美晶（5483）公布第一季財報，合併營收196.9億元，年減5.8％，創歷年同期次高，稅後純益19億元，年減23％，每股稅後純益（EPS）3.4元，預期今年太陽能業務將較去年增長，關聯企業如朋程、宏捷科、台特化等今年業績也將同步成長，其中台特化的主力產品矽乙烷業已廣泛取得客戶的正式驗證及出貨，計畫將於今年由興櫃轉上櫃。

中美晶第一季營業毛利61.9億元，年減18.4％，毛利率31.5％，營業淨利43.6億元，年減24.9％，稅後純益19億元，年減23％。

中美晶董事會亦通過2023年下半年現金股利發放案，擬配發每股5.3元現金股利，配發額31.07億元，除息基準日7月31日，股利發放日8月23日。若計入上半年已發放的每股3.5元現金股利、配發金額20.52億元，全年共將發出每股8.8元、總金額51.59億元的現金股利，股利配發率達51.8％。

隨著國際供應鏈對於減碳承諾力道加大、俄烏戰爭帶來的能源價格高漲，各國紛紛制定綠色政策及氣候目標以採用再生能源，刺激再生能源的穩定成長，其中，隨太陽能模組價格降低，市場需求仍持續穩健增長。PV infolink預估2024年全球太陽能發電需求為492～538GW，年成長約10％。預計2024年全球太陽能供需狀況將呈現上半年需求陸續提升，下半年進入需求旺季，整體供應鏈供需價格有望回穩。

中美晶掌握續深耕綠色能源解決方案，除擴大太陽能電廠的安裝規模外，也將積極推動綠電買賣，加強營收挹注力道，同時協助集團內關係企業提升再生能源使用比例，讓製造足跡更加友善。隨著政府能源政策有望延續及客戶需求回溫，預期今年太陽能業務將較去年增長。

而關聯企業如朋程、宏捷科、台特化等今年業績亦有望同步成長，其中台特化的主力產品矽乙烷業已廣泛取得客戶的正式驗證及出貨，計畫將於今年由興櫃轉上櫃，透過增加流動性，增加更多機會和優勢。