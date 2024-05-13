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晶圓載具帶勁 家登：營運季季高

家登表示，全年度毛利率目標不變，全年維持集團季季高的營運展望。圖為家登董事長邱銘乾。圖／本報資料照片
家登表示，全年度毛利率目標不變，全年維持集團季季高的營運展望。圖為家登董事長邱銘乾。圖／本報資料照片

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半導體設備廠家登精密（3680）4月集團合併營收5.3億元，創今年單月新高，年成長達76％，累積前四月營收19.48億元，較去年同期成長12％。家登表示，全球客戶晶圓載具需求量大幅提高，市占率不斷攀升，第一季聚焦晶圓載具出貨，因產品組合調整致使整體毛利率相較去年同期略有差異，但全年度毛利率目標不變，全年維持集團季季高的營運展望。

家登在大中華地區的成長力道強勁，晶圓載具已成為家登營收成長的第二股強大動能，為確保供應鏈穩定並提高服務效能，家登布局昆山廠及重慶協力廠在地服務客戶，加速開出晶圓載具產能，第一季因集團併購及擴廠產生相關費用增加，以及進攻先進製程載具產品的研發及送樣費用提列，導致費用比去年同期略增，但伴隨大陸客戶晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，擴張團隊規模有助於未來長遠發展。

家登表示，昆山廠各產品線逐步穩定量產，晶圓載具及光罩載具產能快速提升，重慶協力廠也在4月開幕，目前積極進行光罩暨晶圓載具技轉，大陸在地雙廠合作積極備貨，未來共同支持大中華地區所有訂單需求，創造零時差服務。

此外，家登今年以來主要客戶的3奈米製程進度快速推進，先進製程系列產品能見度高，EUV相關產品線營運發展可期，全年度光罩載具展望不變。家登先進製程晶圓載具在國內及大中華市場雙管齊下，全球新客戶持續進行評估，出貨量及良率同步攀升，營收及獲利表現有機會媲美光罩載具，促使今年家登營運表現再創新高。

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