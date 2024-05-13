邑錡雙引擎熱轉 H2業績估勝H1

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邑錡（7402）持續強攻軍工及雲端縮時攝影商機，旗下新品TLC5000 4K將完成送樣並預計在第二季季末量產出貨，有望挹注品牌營運動能再創高峰；軍工方面，美國新客戶軍工瞄準鏡已正式量產交付，且微光航海影像裝置持續穩定出貨，為營收再添動能。法人也看旺邑錡後市，估第二季後將呈現逐季成長的態勢，下半年表現會比上半年好。

邑錡今年第一季營收為1.26億元，較去年同期成長30.5％，為歷年同期次高表現，稅後純益1,488萬元、每股稅後純益（EPS）為0.43元。第一季創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為68％、32％，雖然ODM業務占比提高，不過隨著自有品牌縮時相機導入自有晶片提升毛利率，第一季整體毛利率仍達33％，有效挹注獲利。

邑錡指出，在自有品牌OBM縮時相機部分，由於全球建築工程影像紀錄需求穩定成長，驅使今年以來高階機種BCC2000 Plus系列出貨穩定，搭配自行開發之太陽能蓄電組，讓縮時攝影相機成為永續運作解決方案，在戶外日照充足下實現長期拍攝不中斷，成為專業建築工程紀錄首選設備，帶動自有品牌系列機種銷售表現。

邑錡透露，旗下新品TLC5000 4K雲端縮時相機將完成送樣並於第二季季末開始量產出貨。該產品搭載自有ASIC影像模組並擁有高解析SONY 4K感光元件，可連接雲端平台進行遠端操控與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，可開拓創新應用市場，有助挹注品牌營運動能再創高峰。

軍工部分，邑錡表示，除原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交付。公司持續投入無人機載具與雙光相機的研發，布建軍工產業完整生態圈，並於4月與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場。