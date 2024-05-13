伺服器需求增溫 博智訂單能見度提升

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博智（8155）受惠於AI及非AI伺服器主板需求增溫，訂單能見度提升，由第一季的四～六周，延長至第二季的八～十周，公司經營層樂觀看待第二季業績表現。

觀察該公司的產品結構，近一、兩個月伺服器產品占比上升，伺服器（Server）占比提升至80％、IPC占比20％，且以伺服器主板為主，因為層數增加，10層以上占90％，帶動出貨量增加。

博智4月營收2.96億元，年增27.84％，月增25.03％，繳出年月雙增的成績單，且幅度均達雙位數，包括AI伺服器主板及非AI伺服器主板出貨量都往上成長。但在IPC業務部分，需求則差一點，高階產品展望也相對保守，訂單增加量以伺服器為主，預期5～6月的營收數字應該更高於4月。

該公司經營層指出，目前伺服器部分表現比較好，第二至第三季能見度也較為明朗，由於AI伺服器新平台的營收占比會愈來愈高，將牽動第二至第三季業績表現。

IPC部分則仍在觀察中，IPC中IPC1及IPC2需求都有回升，增加幅度差不多，但公司還是強調，以伺服器需求回升的幅度比較大。

因應AI伺服器產品難度日益提升，博智也持續增添新設備，採購項目包括電鍍設備、鑽孔機、蒸空塞孔、樹脂塞孔、對位鑽孔設備等採購及裝機，陸續進行之中。

博智為仁寶、金仁寶所轉投資的PCB廠，成立初期主要為仁寶生產NB板等大宗化產品，2009年開始轉型生產伺服器用板、工業電腦用板、消費性電子產品用板等利基型產品，目前則以伺服器板以及IPC板為主。