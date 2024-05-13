美而快擬私募3.5億元 引進策略性投資人

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美而快（5321）董事會決議通過私募股數不超過5,000張的私募普通股案，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢，並拓展複合式商場實體店面，以強化線上線下相互導流的OMO效益。以美而快10日收盤價70元計算，私募總金額估約3.5億元。

美而快強調，此次私募案將洽特定人，以能為公司未來營運產生直接或間接助益者為首要考量。

美而快2022年起以PAZZO形象概念店開設首家實體門市後，近兩年積極投資自創品牌UR Living複合式商場，第四家店已於3月底開幕，推升4月合併營收達2.83億元，月增27.3％，累計1～4月合併營收10.07億元，年減10.63％，主因去年同期仍有約13.5％營收來自處份PCB業務。

UR Living複合式商場未來擬規畫再擴七家店，第二季至下半年全數開出，美而快初估全年來自實體通路營收貢獻可達3成，電商事業可望受惠OMO虛實整合效益而穩健成長。

因多家UR Living複合式商場開業在即，造成營業費用與固定成本增加，導致美而快第一季營業損失1,028萬元，歸屬母公司稅後淨損3,834萬元，每股稅後虧損0.77元，下半年各門市陸續開店後挹注營收貢獻，整體營收獲利有望逐季拉升。

美而快為台灣最大女裝服飾電商業者，旗下品牌涵蓋PAZZO、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki等多個知名網路服飾品牌，合計會員數超過280萬人。近年核心策略採取線上線下OMO虛實整合商業模式，引導消費者提升線上線下購買率，實體店回購率超過3成，實體店延伸至線上消費比例更突破7成。

至於既有四間實體門市，4月單月貢獻營收占比已提升至20％約5,666萬元。

美而快強調，後續營運先蹲後跳， UR Living複合式實體商場5月陸續於中山南西商圈及東區商圈開幕，第二季來自OMO虛實整合商業模式的效益將更加顯現。