化工利基股 Q1獲利大躍進

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化工利基股第一季EPS

電子需求復甦、利基新單推進，化工利基股第一季獲利躍進報喜，營運展望升溫。材料-KY（4763）、永捷（4714）、長興（1717）、上緯投控（3708）首季獲利均展現年增翻倍力道，材料-KY更以每股純益24.48元的成績，改寫單季獲利新高紀錄。

上品（4770）、南寶（4766）、晶呈科（4768）、國碳科（4754）因出貨動能放大，第一季獲利季增14％～75％，上品、南寶單季獲利更雙雙超越半個股本，EPS分別達6.14、5.86元。

東鹼（1708）、惠光（6508）則因化肥行情回溫，利基布局發揮，一掃先前虧損陰霾。隨全球半導體加速成長，上品大陸廠稼動率開到全滿，台灣廠稼動率也返回9成，美國、歐洲市場接單亦有斬獲，營運有望逐步走高。

南寶第一季接著劑業務年增14.7％，建材與塗料業務年增1.2％。特用接著劑除切入半導體製程用膠，光學膠客戶認證陸續完成，預估今年出貨放量；碳纖複合材打入汽車、筆電等產品，並跨入陸系折疊機供應鏈。

三福化（4755）因面板廠稼動率拉升，拉貨動能有望轉強；台積電CoWoS翻倍擴產，相關產品營收占比將往2成推進；回收量也會有雙位數成長。

晶呈科隨半導體先進製程推進，有利特殊氣體需求增加。去光阻液獲國際大廠採用，第一條產線288噸，預期下半年達滿載。

國碳科切入台積電防火材料供應鏈。各國加速節能建築材料開發，投入更多公共工程，伴隨基建、產業擴廠需求活絡開展，加上極端氣候防災趨勢加持，出貨動能拉升。

上緯投控循環再生材料去年運動鞋鞋底鞋材量產應用，風電葉片應用驗證推進中，配合再生材料第一季量產應用，加上政府推動離岸風電國產化，業績成長審慎樂觀。

永捷運動客戶需求逐步增長，歐洲環保水性產品從第二季開始大量出貨，加上PU新產品應用於鞋用膠端切入鞋用膠國際大廠，可撓式HC材料取得三款新機種認證，營運蓄勢推進。

長興合成樹脂、特用材料持續強化東協、印度、北美市場；乾膜光阻加速於東南亞擴增產能。精密機械部門下半年展望回升，亦將拓展設備應用領域如半導體封裝等，創造成長空間。