訂單滿手 機電四雄營運沖天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

機電四雄營運近況

機電四雄受惠台電強韌電網計畫持續釋單，外銷又有斬獲，士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）在手訂單從100多億至400多億元不等，訂單能見度已達2026～2030年，第一季獲利、前四月營收全面改寫同期新高。

台電強韌電網計畫釋單，士電、東元（1504）、中興電、亞力、華城、樂事綠能（1529）、大同（2371）等機電廠陸續拿下標案，其中又以士電、中興電、亞力、華城等四雄表現最突出，大型電力變壓器交期至少一年半、小型變壓器交期也要一年，目前重電事業產能及訂單都滿載，第一季財報及前四月營收，全面改寫同期新高。法人樂觀機電四雄今年營收獲利可望續創新高。

亞力14日董事會將承認第一季財報，先前公布自結前二月EPS為0.34元，3月營收又創高下，外界看好亞力首季EPS有機會勝過去年同期的0.6元，再創同期新高。亞力自結4月合併營收6.03億元、年減17.55％，改寫同期次高，前四月合併營收26.66億元、年增3.95％，創同期新高。亞力表示，4月營收意外出現衰退，係因客戶尚未完成驗收，無法認列4月營收，將遞延認列。

華城不只台電強韌電網計畫訂單進補，電力變壓器外銷美國也增長，助長毛利率提升，第一季合併營收30.38億元、營業利益6.21億元、稅後純益5.98億元，EPS從去年同期0.79元增加至2.29元，全面改寫同期新高。

士電重電事業因台電強韌電網計畫、電力變壓器外銷報喜，彌補自動化事業偏弱的不足，第一季合併營收99.18億元，本業獲利9.57億元，加上業外、轉投資收益挹注，稅後純益11.8億元、EPS達2.27元，全面改寫同期新高。

中興電第一季合併營收61.39億元、本業獲利12.25億元、稅後純益9.53億元，EPS達1.93元，全面改寫同期新高。