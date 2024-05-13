百貨流通雙節慶 5月營收喊衝

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百貨流通業母親節促銷檔期才走完，緊接端出端午節禮盒推預購，雙節慶題材亦有望激勵業者5月營收成長動能，包括遠百（2903）、統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）等端午節慶業績可望再衝一波。

遠百4月合併營收年減8.6％，個體遠百、遠東SOGO百貨4月營收均相對持平，主要是去年基期偏高所致，加上國人出國潮，母親節檔期業績預期也是持平收場；接著遠百操作端節禮品預購，推出嚴選粽禮、伴手好禮，方便企業行號大宗採購，SOGO百貨台北店，則匯聚名粽逾百款品項端午節禮盒，可望帶動新一波買氣，促使5月營收朝正成長發展。

寶雅4月營收17.9億元、年增2.8％，前四月營收76.7億元、年增9％。

統一超4月合併營收268.22億元、年增7.8％，創同期新高，除受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，包括新世代複合商場「Par K＊ Avenue」與首創「X-STORE 微型商店」等帶動動能外，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品亦成長營收動能。統一超5月母親節整合預購、i預購、iOPEN Mall推出相關主題帶動相關類別業績成長近1成，端午預購則已有相關類別商品雙位數成長。

全家4月營收85.13億元、年增7.4％，主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長所致。5月營運對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望驅動全家營收表現。