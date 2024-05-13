櫃買業績發表 5/17開跑

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配合上櫃公司2024年第一季財務報告及興櫃公司2023年度財務報告的公布，櫃買中心將自17日起於台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列之「櫃買市場業績發表會」，其中「富櫃200」主題將率先登場，由穩懋（3105）、大樹（6469）、茂達（6138）三家公司打頭陣，以利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票為成份股，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，亦為投資我國中小型股票之首選，故17日將由「富櫃200」率先登場，邀請富櫃200指數成份股中的砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋、國內醫藥品連鎖通路商大樹及電源管理IC設計廠茂達。

此外，電子及半導體族群向來為臺灣重要科技產業發展之一環，亦為櫃買市場中權值比重最高的產業，特於21日以「電子科技」主題，由半導體測試介面廠精測、真空設備領域解決方案供應商日揚及網通設備品牌商普萊德接續登場；及於22日安排「半導體」主題，邀請半導體設備零組件廠商意德士、半導體製程懸浮氣態污染物防治廠濾能及自動化乾燥設備商科嶠與會。

櫃買中心亦指出，配合產業數位轉型及雲端服務的發展趨勢，並因應企業對於資安防護意識抬頭，23日以「雲端科技」為主軸，邀請相關產業的特色公司，包括數位雲端服務商宏碁資訊、縮時相機大廠邑錡及資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊到場說明公司財務業務及產業概況。

本系列共將舉辦七場次的業績發表會，後續於27日、28日及29日有「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」等三場主題登場，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃及興櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。

櫃買中心表示，本系列之櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加，另22日至29日舉辦五場次之業績發表會，投資人除親自與會外，亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁＞影音直播），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。