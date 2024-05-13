櫃買前進東京 吸引日資活水

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櫃買中心為協助優質上櫃公司提升國際知名度，並吸引海外大型機構投資人的目光，將於15日至17日偕同元富證券、日本岡山證券於日本東京舉辦「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會，邀請雙鴻（3324）、力旺（3529）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、群聯（8299）等五家上櫃公司，以及健鼎（3044）與緯穎（6669）等兩家上市公司，讓日本投資人對台灣資本市場更加認識，進而提高國際機構投資人參與櫃買市場投資意願。

櫃買中心表示，此次說明會將由張秉心協理率隊，特別邀請到國內具產業代表且績效表現優異的企業一同參與。此次說明會將安排海外機構法人與出席公司代表透過一對一會談方式進行，除可讓投資者能夠更深入了解與會公司的長期策略與願景外，櫃買中心也將把握機會介紹台灣櫃買市場現況及特色，以提升日本知名大型投資機構法人對台灣資本市場的興趣。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，不但增進國際投資人對於我國資本市場之認識，也具體提高了他們想參與上櫃股票投資的意願。經過統計，近十年來外資參與交易的比重由2014年的6.2％成長至2024年4月底的21.58％，從這亮眼的數字，就足以看出近年來櫃買中心海外引資活動的具體成效。