台指期 戰21,000大關

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股10日在各類股多點開花帶動下，指數持續墊高，尾盤更是在台積電拉抬下，指數上漲148.07點、收20,708.84點。台指期10日上漲197點、收20,809點，期現貨正價差100.16點，電子期正價差擴至7.35點，金融期轉為逆價差3.96點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,649口至5,808口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,347口至14,869口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少3,745口至1,713口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.38升至1.44。期交所VIX指數下跌0.07至16.62，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨表示，聯準會票委Daly指出如果就業市場出現惡化，聯準會將考慮降息；美國上周初領失業救濟人數創去年8月以來新高，美股上周五收盤除了NASDAQ指數略低於平盤，其餘三大指數均上漲，台積電4月營收開出創歷史次高、同期新高後，台積電ADR股價也暴漲4.53％，輝達也跟著走升，費半指數收漲逾1％，台指期夜盤10日率先刷新歷史高點收至最高20,948點，使13日台股有望跟著走高挑戰21,000大關。

回顧10日台股行情，盤面上航運股續強，陽明、萬海、台驊控股同步漲停，引領航運指數拉出驚人的6％漲幅，金融類股同樣表現優異。永豐期貨指出，整體來看，指數依然維持震盪偏多格局，後續若非帶量突破前高，短線上建議區間操作。

元富期貨表示，指數10日站穩5日均線之上，也順利站上20,700點關卡，雖然上周持續於高檔震盪整理，但近期臨近台北電腦展、加上520就職典禮將近，留意相關概念股買盤的出現，有機會推升台股向上走勢。