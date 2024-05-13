運價調升 航運期短線急漲

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國內三大貨櫃航商近期強勢上漲，其中以萬海（2615）最為強勢，帶動航運期貨最上周上漲約5％，貨櫃航運近期受惠貨量顯著回升，且海運市況因先前航商減班效應遞延效果出現，加上第二季逢海運旺季美歐開始出現回補庫存效果，市況供減需增推動下，帶動5月初運價明顯上漲，觀察國內航商調漲運價約10％～15％，並針對GRI（綜合費率附加費）進行調漲。

展望後市，目前巴拿馬運河乾旱問題未見緩解，造成巴拿馬運河低水位的主要原因是聖嬰現象導致的乾旱，而聖嬰現象可能持續整個第二季；另，蘇伊士紅海危機進入延長戰，該運河約占全球近2成貿易額，不過以色列停火協議未果，最新消息指出，開羅停火談判破裂，以軍將繼續在加薩走廊南部城市拉法發動行動，預期此兩因素將保持海運路線不穩定性，提供風險溢價走揚。

由於海運市場供仍大於求，且全球供應鏈壓力指數未有明顯上揚，短期為地緣政治及市場需求回溫帶動航運指數齊揚，綜合來看，後續留意在發貨量反映因兩運河卡關及地緣風險造的航線價格調漲情境下，短期供需狀況回穩情形。

技術面部分，國內期交所航運指數期貨4月26日顯著突破區間後出現連續跳空的短線急漲，由於短線漲高追價風險相對高，可關注後續上述因素是否出現變動。（凱基期貨顧問事業部提供，黃彥宏整理）