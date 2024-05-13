半導體增溫 日月光、世界領漲

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2024年台北國際電腦展6月初即將登場，AI應用重新獲得市場聚焦，市場預期，隨AI應用需求大舉提高，半導體題材可望「越燒越旺」，指標權值股日月光投控（3711）、世界（5347）10日強勢領漲，分別勁揚2.36％、3.25％，2024年將是半導體產業逐季加溫、全年溫和成長的一年，下半年業績表現持續唱旺可期。

日月光投控4月營收458.2億元，月增0.34％、年增5.78％，其中IC ATM營收251.88億元，也較去年同期成長8％，市場預估日月光第二季ATM平均整體產能利用率將達六成以上，較去年第四季上揚，且單季IC ATM營收將季增4％～6％；至於EMS部分，去年第四季客戶新品出貨告一段落，目前新舊產品處於交替階段。

法人分析，儘管目前日月光2024年訂單能見度低，但先進封測需求加快將帶來營收復甦，預期今年上半年庫存調整結束後，下半年成長將加速，2024年封測事業營收成長幅度將與邏輯半導體市場相近，產能利用率也有望由上半年的60％～65％，提升至70％～80％，加上測試比重提升至16％～17％，亦可望推升其IC ATM長期目標毛利率至25％～30％。

此外，晶圓代工大廠世界先進4月營收33.88億元，月減6.42％、年減5.07％，呈現年月雙減，但仍寫下今年次高及同期第三高；累計今年前四月營收130.21億元，較去年同期增加10.76％，也同步改寫同期次高紀錄。

公司認為，客戶需求將在第二季起開始緩步回溫，然工業用及車用半導體供應鏈等仍在庫存調整中，目前公司訂單能見度約為二至三個月。