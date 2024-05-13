擁都更題材 亞泥、台泥吸金

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亞泥（1102）不受中國大陸水泥市場低迷影響，單季稅後純益達29.48億元、年增9.7％，EPS 0.89元，價格、出貨量呈現下滑，但國內水泥本業加上旗下亞東預拌混凝土、嘉惠電力業績都有不錯表現；台泥（1101）海外轉投資的土耳其、葡萄牙水泥廠貢獻度增加，4月營收116.26億元、年增27.76％；累計今年前4月營收373.12億元，年增5.22％。法人預期，後續隨著政府都更政策啟動，對預拌混凝土需求將續增，將帶動水泥雙雄營運。

亞泥大陸市場占整體營收比重超過50％，今年以來主要營業區域華中市場雖然價格、出貨量都呈下滑， 但整體獲利在國內水泥、電廠收入的貢獻下依舊是水泥業翹楚。其中亞東預拌與另一家子公司亞利預鑄，產品銷售數量與價格都比去年同期大幅增長；轉投資方面，亞泥斥資百億元收購遠傳電信股權，在遠傳電信獲利持續穩定成長下，對亞泥的貢獻度也都在增加。

法人對水泥業今年展望，雖大陸水泥市場仍趨保守，但在台灣市場方面，國內水泥本業營運仍處於穩增長、預拌混凝土事業也會有不錯的表現；再加上花蓮發生全台規模403大地震，帶動政府都更政策啟動，中長期展望值得期待，亞泥10日股價率先表態大漲5.87％，台泥也受激勵上漲2％，使上市水泥指數大漲逾3％回到去年8月以來水平。

法人分析，台泥擴大投資土耳其OYAK、葡萄牙Cimpor的水泥合資子公司並合併至財報後，能將低台泥對大陸水泥市場依賴。