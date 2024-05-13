不怕震 台股基金表現勝大盤

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台股基金及ETF近一月績效前十強

4月以來國際股市利空頻傳，使得台股加權指數上下震幅接近8％，波動劇烈但仍有許多台股基金，在這樣的環境下仍繳出亮眼成績，近一月表現優於台股大盤。投信法人指出，現階段可投資台股基金，有機會在波動劇烈下降低風險、拉高報酬。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，近一個月科技股相繼休息修正，非金電族群相對突出，包括航運、營建、鋼鐵、電機等皆有優異表現，類股輪動相當明顯，不再只是科技股一枝獨秀，建議均衡布局。其中半導體中長期展望佳，雖然短線因台積電法說會帶來消息面波動，但震盪後反而浮現不錯買點；及地緣政治影響，貨櫃船運歐洲線5月運價大漲3成至4成，可能連帶影響美國線跟著調升，相關個股後續應密切觀察。

近期高股息題材持續火熱，除了股利率誘人之外，台股指數表現也相當優異，投資人期待股利及資本利雙收，目前台股加權指數平均殖利率約3.62％左右，但部分個股股利率遠高於此，再加上企業獲利前景看好，預期高股息基金還有一波長多頭可期，建議投資人持續進場。

台新中國通基金經理人魏永祥分析，美國未來通膨相關數據將左右聯準會下半年能否如期降息，若朝正面發展，有利台股。類股布局核心持股以半導體，如晶圓代工、IC設計、矽智財，IC設備等，以及光電、網通、電子零組件等為主，AI族群仍是要角；傳產股以重電族群為選股重心。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治認為，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期波動下建議「選股不選市」，即便是被動型ETF也需要一套獨特且有效的方法論，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。

日盛投信台股投資研究團隊強調，台股第一季財報密集公布，多數企業繳出亮眼的第一季成績，由於基本面強勁，加上經濟面回溫，中長期資本市場表現無須看淡。產業焦點仍以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為觀察核心。