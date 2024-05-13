台股短線輪動快 法人：持續關注AI概念股

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國內台股基金一般型績效表現

美國上周初領失業金人數高於預期，勞動市場降溫使交易員增加對聯準會今年降息的押注，再次燃起聯準會於9月、11月降息預期，支持美股表現，且台股短線類股輪動快速，法人建議，持續關注具中、長期基本面展望佳AI相關概念股。

日盛投信台股投資研究團隊表示，目前4月營收、第一季財報進入密集公布期，觀察產業表現，隨AI GPU供應持續好轉，據調研機構統計，去年AI伺服器出貨量已突破百萬台大關，預計2025年～2026年AI伺服器出貨破200萬台，台灣供應鏈切入多項散熱零組件，相關概念股可持續留意。

第一金投信指出，新執政團隊就任進入倒數計時，儘管國際金融市場波動劇烈，不過迎接520到來前，台股下跌即見擁護買盤，台股下檔支撐強。新執政團隊即將上任，選前政見對應相關產業受到高度關注，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，延續六大核心戰略產業領域，受惠政策推動、資本投入，趁震盪布局核心戰略股，待520新執政團隊上任，長線發展更受期待，可望成為資金聚焦關鍵標的。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民認為，即使4月台股大震盪後，科技股技術面結構已破壞，技術面與籌碼面都需整理，但AI趨勢未變，台股下半年企業獲利加速成長，明年企業獲利持續成長方向未變，因此拉回仍應擇優布局。

台股短線趨震盪，個股表現為主，且小型股優於大型股，因中小股易成為主力大戶及投信法人作帳行情標的，股權較集中、籌碼較穩，有助降低波動度，建議優先布局台股高息中小股ETF，一次掌握中小股的爆發力行情。