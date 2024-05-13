玉山推LUXGEN亮點聯名卡 可當汽車鑰匙

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玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場首張可以當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」；納智捷電動車車主只要透過信用卡感應，即可輕鬆解鎖LUXGEN n7愛車，更可啟動純粹亮點家用充電樁，提供車主便捷的用車體驗。

玉山銀行表示，使用「LUXGEN亮點聯名卡」消費可累積「LuxPoint亮點」，一般消費享0.5％回饋無上限，即日起至12月31日於精選通路、LUXLIFE服務中心及LuxClub App充電消費再享加碼回饋，充電最高可享40％回饋（含LUXGEN回饋30％＋聯名卡回饋10％）。此外，不分新舊戶首次申辦，首刷滿額即贈「300點LuxPoint」，可直接折抵LuxClub電動車充電費用。玉山與納智捷透過永續金融產品服務結合電動車生活圈，共同推展運具電動化及無碳化。

玉山以具體行動降低對環境的負擔，此次發行的「LUXGEN亮點聯名卡」除了是採用PETG環保材質，也是通過碳足跡標籤及碳中和認證的零碳信用卡，同時也鼓勵民眾換車時優先首選電動車，後續將再推出購車、保養維修分期0利率等優惠服務，減輕車主的經濟壓力。

因應全球性氣候變遷危機，如何減碳、淨零是全球一致努力的目標，玉山將持續發揮金融專業與影響力，提供企業、個人多元的永續金融產品與服務，攜手志同道合的企業與消費者，共同朝環境永續方向一起邁進，給世界一個更好的台灣。