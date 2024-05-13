9檔債券ETF 近三月人氣爆棚

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近三月受益人增逾萬人的債ETF

美國聯準會主席鮑爾表態，今年不太可能升息，下半年啟動降息預期仍高，持續吸引資金布局債券ETF。法人觀察，近三個月來共九檔債券ETF受益人數增逾萬人，且都是長天期債券ETF，其中群益ESG投等債20+（00937B）大增近9.5萬人最多，其次國泰20年美債增加6.4萬人，第三名元大美債20年（00679B）增加近6.2萬人。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，最新FOMC會議決定維持利率不變，降息時間點則需視通膨回落狀況而定，不過隨著聯準會年內仍具降息可能性，加上經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍值關注。當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具。

法人分析，聯準會不升息且可能降息，消弭市場對於再升息的疑慮，加上非農就業數據不如預期，強化市場對近期為美債殖利率觸頂信心。元大美債20年為規模最大、受益人數最多的美債ETF，即將於5月17日除息，這次配息換算年化配息率約4.7％，債息不輸金融股配息，加上未來資本利得空間，是近期吸引投資人逢低買進佈局的原因。

永豐20年美公債ETF（00857B）近期大量資金湧入，申購額度已達上限暫停受理申購後，已獲准追加募集200億元額度，再度開放初級市場申購。截至5月19日受益人數從去年底1.2萬人翻倍成長至3萬人，資產規模也從去年底約55.9億元成長至158.9億元，顯示長天期的美國債券ETF持續受到市場投資人矚目。

永豐20年美公債ETF經理人林永祥認為，3月美國CPI年增率3.5％、高於預期，澆熄市場原預期6月降息的可能，美國聯準會主席鮑爾近期談話也表示目前對通膨回落欠缺進展，若沒有更多經濟數據支持，會維持高利率政策，顯示短期要降息機會並不高。