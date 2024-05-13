長天期美債ETF 成交量前五大出爐

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看好長天期美債ETF將迎來美國聯準會降息長多行情，紛紛進行卡位，債券型ETF受益人數逐月創新高，元大美債20年成交量最大達4.6萬張，國泰20年美債也有3.3萬張，元大投資級公司債1.2萬張，中信美國公司債20年與今年4月才成立的台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）成交量也有逾萬張水準，分居前五大。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民表示，自聯準會去年11月宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5％的高點回落至4.4％以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。

美國從2022年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果聯準會開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，目前美國經濟軟著陸、就業市場雖然降溫但仍然穩健且失業率維持低位，通膨數據放緩速度進程較慢，但聯準會5月會議排除升息可能，讓市場暫鬆一口氣，解讀雖推遲降息時點，但降息趨勢未改變。在等待降息階段，仍可持續分批配置長天期美債ETF，待未來正式進入降息循環之際，可望迎接資本利得的機會，同時亦可搭配高評級債券ETF，有望領到較好的息收。

永豐20年美公債ETF經理人林永祥表示，美通膨數據開出後，美國10年期公債殖利率隨即觸及4.5％，債券價格再次來到甜蜜點，及中東緊張局勢升溫，促使作為避險資產的美債吸引力大增。因此，面對升息邁入尾聲，避險吸引力增加，可利用存續期間較長的長天期債券參與債市成長機會，對於今年降息趨勢展望不變，建議透過分批投入方式布局。