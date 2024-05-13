內外需回暖 陸股買點到

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上證指數表現

在美國製造業PMI連續回升和美國主動補庫週期開啟的雙重影響，及內需穩步恢復下，大陸3月新出口訂單指數出現明顯跳升，內外需有所回暖，大陸股市基期較低，可分批逢低進場。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，隨人行降準與結構性降息後，5年期LPR調降，寬貨幣逐步落地，有利激勵投資氣氛，操作上關注三條主線，一是科技創新，AI領域仍是今年確定的產業趨勢，關注相關的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域；二是消費復甦，食品飲料、家電、出行、餐飲等；三是低風險高股息，公用事業、能源、交運等。

富蘭克林證券投顧認為，評價面優勢推動大陸境內外市場近期皆有吸引資金回流趨勢，尤其中國證監會表示深化對港合作後激勵港股表現更為突出，不過觀察進出口、工業生產、零售銷售等大陸實質經濟數據凸顯基本面尚未顯著改善。

未來透過更強而有力財政措施來擺脫持續的通縮擔憂、消費動能溫吞、房地產市場疲軟、債務過高等結構性問題，對於穩定與重振大陸上市公司的獲利增速前景，並吸引全球資金回歸大陸將更加重要，整體大陸經濟與股市需要政策支持提供更強勁提振。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐強調，在市場無明顯負面因素下，建議投資人秉持乘浪而行、持續參與股市成長機會，第二季看好市場以美國、日本與台股為主，不過，歐洲與大陸經濟結構較低迷，但有技術性反彈機會。

安盛環球基金中國新興市場投資團隊預期，過去重挫陸股的內地房地產業的結構問題，政府也將在未來兩年採取充分措施，支持房屋市場的需求，紓緩市場憂慮，且服務業和勞動市場復甦，也可加強今年消費信心。

日盛投信海外投資研究團隊分析，大陸製造業PMI連續兩個月處於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢，4月出口同比增長5.1％，進口同比增長12.2％。5月進入業績空窗期，短期間大陸政策陸續出爐，包含設備更新、消化存量房產／優化增量住房、汽車舊換新等，加上一季報已揭露完畢，不確定因素消除，市場情緒已見到明顯轉暖。