港股線型轉多 港陸股有機會迎補漲

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香港國企指數走勢

港股近期強勁走勢，觀察技術線型從熊市轉牛市，驅動陸股市場聯袂看俏。法人表示，近幾年港股跌幅雖然較A股跌幅更深，也創造出反彈力道更大的可能性，港陸股有機會出現補漲行情，但依然要留意一些投資風險。

兆豐投信指出，在大陸經濟成長預期逐步改善下，全球資金再度簇擁於A股市場，帶動大陸內需A股相關題材的修復行情，當前A股市場估值較具吸引力的成長產業，如消費品市場、原物料市場及通訊服務產業等，可望隨行情與景氣轉佳而走勢續揚，估計部分核心資產有機會成為現階段籌碼進場的主軸。

富邦恒生國企ETF經理人陳双吉指出，近期陸港股延續2月以來的偏強態勢，尤其港股4月的表現領漲亞太地區；其中恒生中國企業指數單月上漲8.1％，香港恆生指數4月上漲7.5％。除了陸港股估值處於歷史低位，因此吸引資金輪動外，官方發布關於資本市場發展以及宏觀政策等事件，也成為投資人重新評價陸港股的催化劑。包括國務院發布新國九條、大陸證監會發布5項資本市場對港合作措施、中共中央政治局會議等，皆有助於穩定資本市場及提振市場信心，後續關注總體經濟數據能否滿足市場期待，提供股市持續上漲動能。

但後續仍應留意陸股投資風險，近期包括通膨黏滯性較市場預期頑強，可能導致美聯準會延後降息時間點，進而引發整體亞幣新一輪貶值，推升金融資產波動度，且大陸製造電動車或綠能相關產品可能導致供需失衡，引發歐美實施貿易保護措施，衝擊陸企在相關領域的發展等等。

瀚亞中國A股基金經理人王亨認為，大陸最新公布的首季GDP數據優於預期，出口與投資等細項的加速發展，反映出全球製造業向上週期終於傳遞至中國，基本面最壞情況似乎已過，市場開始對當地經濟復甦的信心逐漸提升，帶動外資回補陸股；惟大陸內需回升動能仍疲弱，房地產低迷對景氣形成一定拖累，復甦之路仍有所顛簸，市場情緒仍有賴於進一步的刺激政策出台。