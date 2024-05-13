重塑供應鏈 新興市場商機湧現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受到地緣政治、流行病及氣候變遷影響，建立已久的全球供應鏈正在增加風險。瀚亞投資表示，企業重塑供應鏈勢在必行，其中印度、墨西哥、東南亞、新興歐洲及部分南美洲市場將從中受惠，有機會增強在全球所扮演的角色地位。

瀚亞投資攜手PwC新加坡發布白皮書調查指出，隨未來供應鏈的多元化，印度、東南亞、新興歐洲、墨西哥及部分南美洲市場的重要性將日益增強。尤其印度製造業持續蓬勃發展，企業高階主管特別認為，印度將在電子零組件、醫藥及醫療機器等供應鏈當中扮演重要角色。

儘管印度、墨西哥及新興歐洲等市場在全球供應鏈中將日益增強，但占全球或區域股票市場指數中，只有很小權重，因為這些指數一向廣泛持有大型股票，這將可能減少分散投資與報酬機會。隨著全球供應鏈的再平衡為新興市場帶來龐大機會，可能要考慮採取更有針對性的方法投資新興市場，從動態變化帶來的報酬機會中受惠。

瀚亞投資（新加坡）執行長馬浩德（Bill Maldonado）分析，隨全球供應鏈重新平衡，投資人須意識到新興市場潛在趨勢與影響，再平衡議題提供新興市場千載難逢的機會，也為投資人提供令人興奮的機會，有望從目前較低的估值中受益。

PGIM保德信新興市場企業債券基金經理人黃相慈指出，眼見今年成熟市場經濟成長將放緩、新興市場成長加速，預計今年所有新興市場成長率均將領先成熟市場，其中以亞洲領先幅度較大，除了大陸之外，包括印度、印尼及菲律賓經濟成長率均能達到5％的高水準，加上聯準會降息，將提振資金回流新興市場，新興市場央行降息亦進一步提振經濟表現，反映在新興市場採購經理人指數上，已開始顯示新興市場經濟復甦將更為廣泛。

黃相慈認為，展望新興市場央行持續降息，加上美國經濟軟著陸和新興市場穩健成長，新興企業料將受惠於此，包括營收增加、現金流改善等，進而帶動新興市場企業的信用水準在全球融資狀況改善，有利新興市場企業債市的表現。