利率逆風近尾聲 REITs掀補漲

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由於美國經濟維持韌性，聯準會（Fed）降息不確定性升高，導致REITs利率敏感性產業相較其他產業相對遜色，但利率逆風已到尾聲，過去低配REITs造成評價偏低，正吸引資金進駐，使近月部份REITs評價逐步走揚。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，目前美國REITs整體市場NAV折價高達10％，被嚴重低估，股利率4.3％，評價上非常具吸引力。分析師估計美國REITs 2024年獲利成長約3.1％成長最高的是醫療、工業、資料中心。美國REITs第一季財報陸續公布，目前多半符合或超越預期，部分產業開始上修獲利，例如住宅、醫療、旅館。

安盛歐洲房地產股票基金投資團隊表示，歐元區降息比美國更明確，市場預估歐洲央行可能於今年降息三次以上，開啟歐洲房地產利率逆風已經到尾聲的論調，歐洲房地產股及REITs近月表現更佳。歐洲房地產行業整體表現積極，歐洲房地產指數近一個月上漲超過3％，近六個月則上漲超過16％，漲幅大幅超過歐洲整體股票指數，主要原因是多家歐洲房地產公司公布財報，大部分業績皆符合預期或超乎預期。

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金經理人Guy Barnard認為，儘管投資者仍持續擔憂歐洲商業房地產空缺率的數字，然這些風險早已反映在股價裡。現在利率環境已來到一個關鍵時刻，評價便宜創造更佳的投資利基，更重要的是REITs能持續提供可靠的現金流、近期資產負債表表現亦強勁，而REITs的結構性改革也能有效助攻優質房地產的後續表現。

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金經理人丹尼爾．席爾強調，對REITs的前景持樂觀態度，儘管利率上升期間充滿挑戰，但REITs的現金流整體上具有彈性，資產負債表也保持強勁，REITs應會受益於聯準會轉向更寬鬆貨幣政策的環境。應將部分資金配置於房地產，因為房地產能提供潛在的通膨保護、獲利成長、相當穩定且不斷成長的股息，其中，持續偏好需求成長受益於數位顛覆的次產業，如工業、電信塔、資料中心等。