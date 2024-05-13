基本面給力 生醫族群後市俏

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美國CMS估計醫療保險支出逐年成長

生技醫療股去年以來表現落後大盤逐漸改善，尤其檢測相關的生命科學工具、醫療資訊技術股價表現出現反彈，生技股受到GLP-1藥物研發成果激勵，帶動醫療投資氛圍。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，美國10年期公債殖利率回升至4.4％，下方支撐力道強，對於資產定價的疑慮將再起，尤其不利於利率敏感性較高的產業；美國通膨數據下行，但整體經濟表現平穩，就業數據亦堅挺，各項經濟數據較為正面之下，市場對於今年利率將快速下滑的預期仍顯得過於樂觀，後續若反應在利率上漲，並引發資金輪動轉往表現落後的低波動股票，將有利醫療相對表現。

醫療產業股價2023年落後大盤約2成，創造逢低布局空間，考量財報獲利表現平穩，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。美國CMS（聯邦醫療保險和補助服務中心）估計未來10年整體醫療支出CAGR（年複合成長率）為5.4％，長線成長動能奠基於醫療剛性需求，適合納入長期資產配置。

永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰指出，現階段可瞄準創新醫療產業帶來的投資機會，掌握投資契機。當升息接近尾聲，通常是經濟成長動能相對趨緩的時候，金融市場震盪也相對較大，醫療照護產業較不受到經濟逆風影響，產業相對穩定，正是布局好時機。

隨著科技持續進化，醫療走向智慧，產業商機也轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機，催生創新醫療的新商機。