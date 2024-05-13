長期收益更優＋波動更低 股息持續成長 雙優勢勝出

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台灣投資人超愛高股息股或高股息基金，法人表示，對於長期投資的股市投資人來說，不要只看目前的高息，可持續成長的股息更為重要，因為具二大優勢，即長期收益更優，及波動更低。

富達國際表示，成長股在人工智慧的趨勢下，帶動疫情後的股市漲幅，但長期以來，將傳統企業所發放的股利進行再投資，和資本成長一樣重要。以MSCI AC世界指數為例，股息再投資收益即佔整體報酬一半。

據過去經驗，股息持續成長的公司通常有較佳表現。以MSCI AC世界指數為例，過去10年間，股息每年持續成長的「股息貴族（Dividend Aristocrats）」，除表現優於整體指數，也有較低波動度。許多企業手握現金，投資核心事業外的領域，或進行不適合的併購，反而會損害自身價值。無論當前市場環境，一個好的經理人將懂得資產配置，並可長期支付不斷成長的股利，推動長期報酬。因此，投資人重視股息收益策略是正確的。

但除追逐高股息收益策略外，投資人也應重視資產配置。安聯投信指出，現階段面對政策轉向在即，部分股市創下新高，除反映令部分領域承壓部分干擾因素如緊縮政策可望緩解，同時也是受穩健基本面所支撐。另一方面，從企業端來看，預期去年領先的產業有望維持強勁的獲利成長，許多領域企業獲利成長今年亦有望重新加速，後續整體環境料將繼續有利風險資產表現，市場漲幅的擴散亦提供參與輪動行情的投資機會。

建議可聚焦多重資產，目前已可看到市場漲勢開始擴散，若和去年極端集中情形相比，更為廣泛的上漲可視為健康市場結構；從企業端來看，許多領域獲利成長可望重新加速，加上聯準會認為通膨接近峰值，今年預計開始降息，在此環境下將更有利成長股表現 。

摩根投信環球市場策略師林雅慧認為，對穩健型投資人來說，目前投資宜採股債平衡策略，主因有三，一是目前看起來經濟衰退風險不高，二是聯準會不斷推延降息時間表，三是因為企業獲利還是很不錯。