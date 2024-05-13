群益證 向媽媽員工致敬

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一年一度母親節將至，群益金鼎證券為了向工作、家庭蠟燭兩頭燒的媽媽員工表達敬意，特別採購在地小農栽種的康乃馨花束贈送全體同仁。另外，為表達對天下母親的感謝，規劃於全台52間分公司設置「群益健康讚」血壓計，讓民眾幫自己的財富配置健檢的同時，也順便量血壓關心自己的健康，因為家人的健康，就是媽媽最大的幸福。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，自己身為職業婦女最能了解媽媽在工作中遇到的困難，因此群益今年在性別平等與多元共融方面做了很多努力，包含針對女性員工進行人工生育療程後不適的「人工生孕關懷假」、針對準媽媽的「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」、家庭照顧假天數提升等等。此次趁著母親節贈送康乃馨聊表心意，希望媽媽在群益也有被呵護的感覺。

總經理李文柱也表示，媽媽常常關心家人的大小事務，但常常會忽略了自身的需要與健康。此次推出「群益健康讚」設置血壓計的活動，就是希望媽媽在操持家計的同時，也能關心自己的健康狀況。

「群益健康讚」專案在全台52間分公司設置「隧道式血壓計」，可以供群益同仁與來訪客戶隨時量測血壓及脈搏使用，不僅建立友善的職場環境，更展現群益對客戶及同仁的用心。

照顧與關懷是群益的企業文化，持續積極的規劃與設計各項福利措施也是群益對員工的回饋，以實現公司與員工雙贏，更是企業社會責任的實際體現。在新的一年，期望通過一系列的關懷措施營造一個更加和諧、幸福的工作氛圍，促進員工在事業和家庭中取得更好的平衡，攜手共創更美好的未來。