KUKA讓自動化更智慧

自德國提出工業4.0概念以來，工業界風起雲湧，自動化智慧製造成為眾多企業爭相追逐的熱門話題。在這場科技革命的浪潮中，KUKA可謂是綻放出耀眼光芒的明星之一！想像一下，一整排精密的機器手臂在工廠車間中快速移載轉動，配合具高度視覺辨識功能的AMR移動機器人自由穿梭其中，更是現實中的KUKA專業技術所在！KUKA的技術不僅帶來了極致效能，更是為企業帶來了一場自動化的革命，以下兩個案例讓大家看到KUKA如何協助不同國家的工廠在這場自動化革命中大放異彩。

第一個案例，來自德國斯圖佳的汽車設備供應商Hugo Benzing，這家公司專門生產電池防爆片等元件，很明顯地感覺到電動車蓬勃發展，車用電池和電動車相關電子零件訂單急遽增加的趨勢。手工組裝已經趕不上大量的需求，因此自2023年起，啟用了兩個自動化加工單元，每年共計製造200萬個閥門。

每個單元中安裝六架KUKA機器人共同作業，KR AGILUS機器人負責將三個單一零件組裝成一個排氣閥，機器人能完全360度旋轉。由於動作和流程都經過精確計算和明確程式設計，因此在狹小的工作過程中有效避免不當碰撞。且一個模組中的六架KUKA機械手臂KR AGILUS結合整套設備是可被搬運的，而並非限於在工廠內固定位置，這對該設備使用者來說是很重要的因素，因為在製造過程中因應各種客戶對產品的需求，產線是必須一再地進行調整。有了這種靈活的活動式解決方案，就可避免任何停機時間。

另一個案例來自中國最大家電公司—美的位於合肥的冰箱工廠，該工廠採用了「KUKA鐳射SLAM AMR+KMReS軟體系統」，打造從原料入庫、加工、出庫全流程智慧物流系統，使其成為美的集團19家注塑工廠的首個示範工廠，同時也是綠色智慧關燈工廠。

該專案起因於工廠在物流與倉庫管理上的痛點，包括出入庫、產線配送，單純依靠人工，強度大成本高，安全性和效率都存在不確定性。耗材入庫區及成品區均由人工管理，缺少數位化管理手段，物料擺放凌亂，查詢和盤點困難。以及原來倉庫只是平面庫，容積率低，沒有有效系統化管理，倉庫占用面積愈來愈大。

KUKA AMR智慧物流團隊為該工廠提供了一整套智慧物流系統解決方案，搭建1,000個庫位的立體倉庫貨架，配備6台四向穿梭車，搭配WCS和WMS系統，作為耗材入庫區，大大提升倉儲容積率，實現了數位化系統管理。另外，部署了10台KMP 600i移動機器人+K-MReS軟體平臺，協同調度智慧避障，多重安全防護行駛安全可靠。7×24小時全天候、全流程作業，實現無人化入庫和24個機器人工作站的產線對接，提升了物流運力與效率。