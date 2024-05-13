大鎪新噴砂房設備 減碳智慧化

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大鎪科技將環保及效能提升納入設備的重點設計，由此所研發之新一代噴砂房設備，致力於提供整合性解決方案，同時滿足產業提高生產力及符合更高環保標準需求，為節能減碳、自動化、智慧化、即時監控及ESG等全球產業趨勢，提出產業表面處理的新解方。

大鎪科技表示，該公司研發的新一代噴砂房設備，使用最新的能源效率技術，能降低能源消耗及減少碳排，豐富的整合經驗使得系統製 程可以更趨向人性化，有效減低操作者負擔，亦有助於改善作業環境。

大鎪指出，對於管理者而言，大鎪科技噴砂房亦可以提供監控及智慧模組，工作現況可以及時掌控，在製程管理上，可以透過相關履歷 達到可追溯性的成果，並在處理多種工件時實現一致性的品質和效能。

近年來，大鎪科技應對產業趨勢及市場需求，提供客製化解決方案，並且結合該公司所代理的各式噴砂材料，為眾多大型工件後製程表面處理提供高效節能設備。

大鎪科技獨家供應的低碳「變韌鐵鋼珠」，做為生產中一定得使用的耗材，透過熔解等等的製程突破，減少相關熱處理時間，其獨特性 質來自於其均質化，因此鋼珠組織具耐衝擊及耐磨耗特性，噴砂過程不會碎裂成不規則狀，使用壽命較傳統使用的高碳鋼珠，增加2成以上，而且不易破碎的特性，更可減少對機械及內襯零件、集塵濾袋的損耗，對於目前全球性減碳要求，大鎪科技低碳變韌鐵鋼珠亦扮演重要的角色。大鎪科技洽詢電話：（07）371-4028，網址：https://www.richsou.com.tw。