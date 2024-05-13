北譯精機45周年 馬達銷日創紀錄

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減速機元老－北譯精機因應全球趨勢以automation及change為核心成長策略，市場布局以台灣、國外市場、日本為主，其中由於日本公司對品質要求門檻高，北譯在品檢把關方面尤其嚴格，過程較其他區域市場更艱辛。2023年，其主力產品馬達及齒輪箱一舉衝破外銷日本50萬台大關，說明其技術實力受到日本肯定，進一步推升信賴度與品牌尊崇度更上層樓，也迎來創立45周年慶的新里程碑。

北譯精機以「PeeiMoGer」自有品牌深耕日本多年，享譽「台灣唯一回銷日本的小馬達品牌」之名聲，因應環保與「提升效率最大化」之趨勢，近年更開發出符合工業4.0自動化發展的馬達，其產品走向明顯短小輕薄化，以達物盡其用、高能低耗。北譯精機近年幾項關鍵部品如無刷直流馬達、感應馬達、十字轉向機、剎車／制動器等市場表現不俗，隨著自動化需求趨勢持續增長中。

為對應工業4.0的工廠自動化趨勢，北譯精機今年大力推廣的無刷馬達若達加上編碼器，可達到自動化控制的效果，例如：RS485機種控制器可遠端監控，不需要高成本的伺服馬達；強調「工廠選擇適合的產品使用，就可以降低成本達到效益」。此外，從以往傳統機械到現今機電合一，北譯近年的旗鑑產品「無刷直流馬達」，以具有寬廣的速度控制範圍與平穩的轉矩，有優越穩定的速度控制，薄型化的體積，高效率的性能，並具節能效果獲得市場青睞。

北譯無刷驅動器的競爭力則在於平穩的轉矩與轉速輸出，可設定I/O功能與運轉參數，可設定保護功能：防止過載、過電壓、過速等，還具轉矩限制功能，可擴充RS-485通訊功能，可搭載編碼器進行定位控制，以及北譯直流無刷齒輪箱則以「高強度、長壽命、低噪音、體積小、效率高」勝出。洽詢電話：(03)3195466。