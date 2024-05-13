嶸昌精密塗佈設備 世界大廠認可

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嶸昌機械在地深耕40年，回顧創業初衷，源自於探索機械製造工藝的熱情，一步踏進塗佈產業至今；從裁切機、複捲機、分條機等加工機械，到軟性基材塗佈整廠設備製造，是許多國際膠帶大廠重要的供應鏈廠家。

「Roll To Roll」塗佈技術應用在包裝、光學、電子材料、鋰電池等領域廣泛，嶸昌為因應客戶不同生產需求，研發製造各式各樣塗佈機械，隨著科技創新客戶在精密塗佈的製程條件更是近乎苛求；嶸昌不畏艱難力求精進，為跟進客戶持續推陳出新，開發全線無人化全自動生產塗佈機，蔚為業界領導先驅，深獲客戶的信賴及支持。

環保是關乎全人類的大事，歐盟碳排進口課稅即將於2026年開徵，節能減碳是各國政府及產業皆重視的環保議題。嶸昌不落人後，積極與客戶研發無溶劑乾燥製程，開發UV LED光固化橋架式塗佈設備，無空汙，為客戶搶佔進軍歐洲市場商機。

嶸昌長期與國際知名膠帶大廠，以及先進塗佈領域研究機構單位合作，歷經40年在塗佈領域經驗淬煉，可針對不同市場需求，提供客製化製程，並研發新產品塗佈實驗機，開發小批量新產品，成為進軍新市場的重要利器。

經營事業汲汲營營難免波折，但危機也同時是轉機。1997亞洲金融風暴把嶸昌「JCM」推向國際，而2008年世界金融風暴的餘波，將嶸昌再度推上精密塗佈機械領域。

2019年末，疫情全球大流行，各國間停止貿易往來，而嶸昌依然屹立堅韌，秉持著先蹲後跳的穩健心態，在精密機械製造領域之創新道路上，繼續前進。